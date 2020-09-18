Украинцы регулярно жалуются на то, как работники банков злоупотребляют правами клиентов и навязывают ненужные платные услуги

Речь о "принудительном" страховании. Проблему разъяснили в Национальном банке Украины, напомнив гражданам, в каких случаях страховка действительно нужна, а где людей просто "дурят", передает Politeka.net со ссылкой на сайт госрегулятора.

В частности, страхование является обязательным для тех, кто берет в кредит жилье. Однако и тут есть свои нюансы: банк обязан дать клиенту возможность выбрать страховщика. Если же финучреждение настаивает на заключении соглашения только с одной определенной компанией - это уже нарушение законодательства.

Также Нацбанк советует иметь страховку владельцам авто, так называемую, «автогражданку». И хоть законодательство не требует от банка оформлять такой полис при выдаче кредита, но банки обычно включают его оформления в пакет услуг. Страховка не является обязательной, но может быть полезной как для клиента, так и для банка, ведь уменьшает риски в случае повреждения авто, которое находится в залоге.

Кроме вышеописанного, когда страхование действительно приносит пользу, известны случаи, когда банки намеренно вводят клиентов в заблуждение, навязывая страховку при открытии счета, обмене валют или переводе финансовых средств.

Нередки жалобы в НБУ, когда работник финансового учреждения уверяет, что при получении потребительского кредита нужно обязательно оформить страхование жизни, а при оформлении денежного перевода - купить страховку от несчастного случая.

Клиенты имеют полное право отказаться от страховки - банкам запрещено требовать приобретение товаров или услуг, как обязательного условия предоставления банковских услуг.

"Если работники банка нарушают ваши права, нужно жаловаться. Сначала в сам банк, а затем - Национальный. Это поможет установить системность таких нарушений со стороны конкретных учреждений и позволит НБУ как регулятору повлиять на нарушителей и исключить такую ​​практику в будущем", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Нацбанк разрешил банкам блокировать счета и изымать деньги украинцев.

Так, в силу вступило постановление НБУ №129, одна из норм котрого запрещает банку закрыть счет клиента, в случае если на нем есть замороженные средства. А если банк не может закрыть счет с замороженными деньгами, то средства могут фактически «зависнуть» навсегда и украинцы не смогут ими воспользоваться.

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