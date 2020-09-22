Украинцы продолжают жаловаться на ужасный сервис государственного ПриватБанка
Об этом говорится в негативном отзыве, который клиентка опубликовала на тематическом сайте Минфин.
Так, она обвинила ПриватБанк в разводе клиентов на примере сервиса "Копилка".
"Положила 50000 на копилку. Как изначально завлекает Приватбанк это лучшее что они Вам только предлагают, так деньги Вы можете забрать в любом случае и % получите. Не верьте! Приват, особенно после огосударствования, стал одним из самых больших разводняков на деньги!", - рассказывает она.
Экс-солистка «Серебро» напугала формой бюста, устроив фотосессию посреди поля: «Ужасные...»
Роскошная Асмус вышла в свет и показала, что потерял Харламов: "Лучше Кошкиной"
Русская Кардашьян показала "бутоны" в невероятном бикини с декольте до пупка: "Дамочка, полегче"
Бесстыжая «невеста» Харламова в бикини показала упругие формы со всех сторон: "Что ж ты делаешь-то?"
Клиентка отметила, что на протяжении семи месяцев пополнила копилку еще почти на 50 тысяч, и столкнулась с проблемами, когда сняла некоторую сумму со счета.
"В итоге, когда мне понадобились деньги и я сняла 20 000 (до конца срока оставалось 80 дней) Приватбанк аннулировал абсолютно все начисленые за 7 месяцев %. Никогда ни за что не ложите деньги в Приват на депозит! На любой депозит, не только на копилку", - резюмировала она в своем негативном отзыве.
В ПриватБанке мгновенно отреагировали на обвинения и попытались переложить вину на клиентку, которая якобы не прочитала основые условия "Копилки".
"Условия договора являются публичными и доступны на официальном сайте. Если вы снимаете средства с Копилки (любую сумму) до истечения срока, проценты выплачиваются по уменьшенной процентной ставке — 0,01%. При снятии средств система предупреждает вас о сумме потерянных %", - ответил в комментариях на жалобу сотрудник банка.
Напомним, "При обмене валют или переводе средств": в Нацбанке объяснили украинцам, как хитро их обманывают
Как сообщала Politeka, "Деньги так и не вернули": ПриватБанк вляпался в новый скандал, возмутительные детали
Также Politeka писала, что ПриватБанк блокирует карты без объяснения причин, под ударом даже инвалиды