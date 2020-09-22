Украинцы продолжают жаловаться на ужасный сервис государственного ПриватБанка

Об этом говорится в негативном отзыве, который клиентка опубликовала на тематическом сайте Минфин.

Так, она обвинила ПриватБанк в разводе клиентов на примере сервиса "Копилка".

"Положила 50000 на копилку. Как изначально завлекает Приватбанк это лучшее что они Вам только предлагают, так деньги Вы можете забрать в любом случае и % получите. Не верьте! Приват, особенно после огосударствования, стал одним из самых больших разводняков на деньги!", - рассказывает она.

Клиентка отметила, что на протяжении семи месяцев пополнила копилку еще почти на 50 тысяч, и столкнулась с проблемами, когда сняла некоторую сумму со счета.

"В итоге, когда мне понадобились деньги и я сняла 20 000 (до конца срока оставалось 80 дней) Приватбанк аннулировал абсолютно все начисленые за 7 месяцев %. Никогда ни за что не ложите деньги в Приват на депозит! На любой депозит, не только на копилку", - резюмировала она в своем негативном отзыве.

В ПриватБанке мгновенно отреагировали на обвинения и попытались переложить вину на клиентку, которая якобы не прочитала основые условия "Копилки".

"Условия договора являются публичными и доступны на официальном сайте. Если вы снимаете средства с Копилки (любую сумму) до истечения срока, проценты выплачиваются по уменьшенной процентной ставке — 0,01%. При снятии средств система предупреждает вас о сумме потерянных %", - ответил в комментариях на жалобу сотрудник банка.

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