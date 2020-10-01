30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим, який розлучається, захопила публіку стильним образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала в "сторіз" в Instagram свіже фото, зроблене в ліфті. Дівчина постала в зухвалій джинсовій міні-спідниці, продемонструвавши стрункі ніжки, чорній футболці з написом на грудях і темному кардигані.

Яна сфоторгафувала своє відображення в дзеркалі, натякнувши в підписі, що збирається зараз робити.

"Сьогодні була приголомшлива зйомка. Тепер можна трохи й відзначити", - повідомила Кошкіна.

Раніше ми повідомляли, комік Гарік Харламов прокоментував своє розлучення з актрисою Христиною Асмус і чутки, що з'явилися слідом, про роман з Кошкіною.

За його словами, у них з Асмус немає ніякої ворожнечі, мовляв, залишилися друзями. Шоумен зазначив, що навіть пости про розставання в своїх соцмережах вони зробили одночасно, щоб "все було по-чесному".

Проте, публіка завзято обговорює тему можливого любовного зв'язку Гаріка з Кошкіною. За інформацією журналістів, комік нібито приділяв особливу увагу якійсь дівчині з видатними грудьми на дні народження Ляйсан Утяшевої. Загадкову дівчину відразу зв'язали з Кошкіною, присутньою на тому ж святі. Правда, сам Гарік спростував чутки.

"Кожен день в мережі спливають якісь "новини" про мою коханку або ще про щось - це дуже смішно. Яна Кошкіна з'явилася взагалі невідомо звідки, притому що ми з нею знайомі, перетиналися на різних проектах — через це якось навіть ніяково. Ми живемо під час інформаційного фастфуду, боротися з цим безглуздо. Я реагую на все спокійно, в штатному режимі", - заявив Харламов.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна вразила розкішшю, заінтригувавши розповідями про особисте: «записую нишком...».

Як повідомляла Politeka, Гарік Харламов переживає через свою "пишногрудої нареченої" Кошкіної: "ми з нею...".