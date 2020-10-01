30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с разводящимся Гариком Харламовым, восхитила публику стильным образом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежее фото, сделанное в лифте. Девушка предстала в дерзкой джинсовой мини-юбке, продемонстрировав стройные ножки, черной футболке с надписью на груди и темном кардигане.

Яна сфоторгафировала свое отражение в зеркале, намекнув в подписи, что собирается сейчас делать.

"Сегодня была потрясающая съемка. Теперь можно немного и отметить", - сообщила Кошкина.

Ранее мы сообщали, комик Гарик Харламов прокомментировал свой развод с актрисой Кристиной Асмус и появившиеся следом слухи о романе с Кошкиной.

По его словам, у них с Асмус нет никакой вражды, мол, остались друзьями. Шоумен отметил, что даже посты о расставании в своих соцсетях они сделали одновременно, чтобы "все было по-честному".

Тем не менее, публика рьяно обсуждает тему возможной любовной связи Гарика с Кошкиной. По информации журналистов, комик якобы уделял особое внимание некой девушке с выдающейся грудью на дне рождения Ляйсан Утяшевой. Загадочную девушку сразу связали с Кошкиной, присутствовашей на том же празднике. Правда, сам Гарик опроверг слухи.

«Каждый день в Сети всплывают какие-то «новости» про мою любовницу или еще про что-то — это очень смешно. Яна Кошкина появилась вообще неизвестно откуда, притом что мы с ней знакомы, пересекались на разных проектах — из-за этого как-то даже неловко. Мы живем во время информационного фастфуда, бороться с этим бессмысленно. Я реагирую на все спокойно, в штатном режиме», - заявил Харламов.

Напомним, что Яна Кошкина сразила роскошью, заинтриговав рассказами о личном: «Записываю исподтишка…».

Как сообщала Politeka, Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной: "Мы с ней...".