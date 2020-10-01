22-річна модель Каміла Морроно і зірка "Титаніка", 45-річний Леонардо Ді Капріо, за чутками, зустрічаються вже близько трьох років

І хоч пара не афішує свої стосунки, проте на церемонії вручення кінонагород "Оскар-2020" Каміла та Лео засвітилися разом - до цього актор 14 років приходив на церемонію зі своєю мамою. Також папараці "ловлять" закоханих на спільних прогулянках та інших світських виходах.

Видання Womans day повідомляє, що Каміла знаходиться в цікавому положенні, а свіжі знімки тільки підтверджують це. Модель, яка завжди була стрункою і рекламувала нижню білизну, виглядає помітно кругленькою, пише "КП».

В одному з інтерв'ю дівчина недвозначно натякнула на свої стосунки зі старшим чоловіком, заявивши: "У Голлівуді та й у всьому світі було і є стільки пар з великою різницею у віці! Я вважаю, що люди повинні заводити відносини з тими, з ким вони хочуть, і не звертати уваги на забобони".

Вперше юна Морроно з'явилася на обкладинці турецького Vogue в 2016 році, а після в 2017-го дебютувала на шоу Moschino. У послужному списку Морроно: контракт з IMG Models, численні зйомки для глянцевих журналів, а також співпраця з Victoria's Secret, Philipp Plein, Sephora, Topshop, Coach і Bulgari.

Останнім часом дівчина вирішила приділити увагу акторській кар'єрі. І ось тут цікаве: Камілу привів у світ кіно ніхто інший як вітчим - Аль Пачіно. Мати дівчини, аргентинська актриса і модель Люсі Соло, розлучилася з її батьком в 2006 році. Згодом у матері був роман з Аль Пачіно протягом 10 років, але вони ніколи не були одружені. У Морроне з колишнім бойфрендом Люсі дуже теплі стосунки, і вона називає його своїм вітчимом.

Акторська кар'єра Морроне началсь в 2013 році-дівчина виконала другорядну роль у фільмі Джеймса Франко "Буковскі". Потім Каміла повернулася в кіноіндустрію через 5 років, зігравши в бойовику" Жага смерті " з Брюсом Віллісом.

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