22-летняя модель Камила Морроно и звезда "Титаника", 45-летний Леонардо Ди Каприо, по слухам, встречаются уже около трех лет

И хоть пара не афиширует свои отношения, однако на церемонии вручения кинонаград "Оскар-2020" Камила и Лео засветились вместе - до этого актер 14 лет приходил на церемонию со своей мамой. Также папарацци "ловят" влюбленных на совместных прогулках и других светских выходах.

Издание Womans day сообщает, что Камила находится в интересном положении, а свежие снимки только подтверждают это. Модель, которая всегда была стройной и рекламировала нижнее белье, выглядит заметно округлившейся, пишет «КП».

В одном из интервью девушка недвузначно намекнула на свои отношения со старшим мужчиной, заявив: "В Голливуде да и во всем мире было и есть столько пар с большой разницей в возрасте! Я считаю, что люди должны заводить отношения с теми, с кем они хотят, и не обращать внимания на предрассудки".

Впервые юная Морроно появилась на обложке турецкого Vogue в 2016 году, а после в 2017-м дебютировала на шоу Moschino. В послужном списке Морроно: контракт с IMG Models, многочисленные съемки для глянцевых журналов, а также сотрудничество с Victoria's Secret, Philipp Plein, Sephora, Topshop, Coach и Bulgari.

В последнее время девушка решила уделить внимание актерской карьере. И вот тут интересное: Камилу привел в мир кино никто иной как отчим - Аль Пачино. Мать девушки, аргентинская актриса и модель Люси Соло, развелась с ее отцом в 2006 году. Впоследствии у матери был роман с Аль Пачино на протяжении 10 лет, но они никогда не были женаты. У Морроне с бывшим бойфрендом Люси очень теплые отношения, и она называет его своим отчимом.

Актерская карьера Морроне началсь в 2013 году - девушка исполнила второстепенную роль в фильме Джеймса Франко "Буковски". Затем Камила вернулась в киноиндустрию спустя 5 лет, сыграв в боевике "Жажда смерти" с Брюсом Уиллисом.

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