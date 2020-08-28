Радует даже во время отдыха

Экс-модель бренда "Victoria’s Secret", а также бывшая девушка актера Леонардо Ди Каприо, Тони Гаррн удивила стройной фигурой

Как сообщает Politeka.net, знаменитая красотка выложила на своей странице в "Инстаграм" знойные фото своего отдыха на греческом курорте. Неизвестный фотограф запечатлил ее во дворике у бассейна, откуда открывается чудесный вид на побережье острова Парос.

Тони Гаррн вышла на прогулку в белоснежном купальнике, который подчеркнул ее идеально стройную фигуру и немаленький бюст. На одном из снимков она стала боком на фоне океана с чашкой в руках, продемонстрировав свои прелестные ножки, а на втором повернулась к камере спиной и выставила напоказ упругие ягодицы. Волосы девушки слегка растрепаны, но это не умаляет ее красоты.

"Утренняя инспекция океана", - подписала кадры сама Тони Гаррн.

Пользователи социальной сети восхитились новыми работами модели и порадовали ее приятными отзывами в комментариях:

"Прекрасный вид, малышка милая 😊"; "Отличная прическа сегодня"; "Великолепный вид. Хорошее время в Греции"; "🔥 Соблазнительная тетя 🔥"; "Одна из самых красивых женщин в мире"; "Фантастическая".

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