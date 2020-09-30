Популярна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер підкорила формами в тісному топі

Шанувальники зірки в одній зі своїх фан-сторінок опублікували фото красуні в спокусливому образі, повідомляє Politeka.net. Не секрет, що красуня стала славитися своїм пишним формам завдяки пластичним операціям.

Тепер Кайлі всіляко підкреслює принади сексуальними нарядами. Так, модель постала в сірому топіку, який, здавалося, може порватися на великих грудях. Принади виглядали прямо навіть якось нереалістично.

Довжина топіка дала помилуватися стрункою талією і плоским животиком знаменитості.

Шалена красуня одягла джинси на високій посадці, що виділяли її гарний вигин стегон.

Різні прикраси, в тому числі яскрава пов'язка на голові, стали відмінним завершенням гарячого образу.

Модель стояла з розпущеним волоссям і дивилася в камеру.

"Вони не могли перевірити мене, навіть якби їх звали популярною вікториною", - написали автори поста.

За дві години пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі ставили смайлики і писали багато компліментів, присвячених фігурі знаменитості.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер одягла білосніжну довгу футболку, під якою просвічувалися груди без білизни. Корсет натягнувся на тонкій талії і підкреслив її стрункість.

Довжина вбрання дозволила розглянути красиві рівні ніжки знаменитості в довгих ботфортах.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер здалася в бікіні, яке ледве вмістило пишні форми. Красуня спокусливо нагнулася, демонструючи ефектну фігуру і спокушають місця.

Нагадавши, Кайлі Дженнер підкреслила розкішний бюст пікантним корсетом з вирізами

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