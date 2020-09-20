Известная американская модель Кайли Дженнер сверкнула невероятной фигурой, застыв в горячей позе без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, на снимке Дженнер позирует абсолютно без белья, эффектно присев полубоком на камеру. Глаза знаменитость решила скрыть под очками, а на ее теле были наклейки в виде долларов США.

Дополняли образ знаменитости зеленые шлепки и красивый макияж. Пикантные места девушка решила прикрыть при помощи руки.

«Малышка на миллион», «вот это горячее тело», «обожаю тебя всем сердцем», «девочка, ты горячая штучка», «очень красиво», «богиня», «реально крутое тело», «ты великолепно выглядишь», - пишут ее поклонники.

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На фото Кайли позирует в длинных штанах с разрезами по бокам и коротеньком топе. Красотка оставила волосы распущенными, а сама шла по улице. Дженнер уверенно держалась, эпатируя публику. На втором кадре звезда стояла уже у автомобиля, показывая идеальный животик, а рукой держалась за дверь.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии.

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