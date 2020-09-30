Популярная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер покорила формами в тесном топе

Поклонники звезды в одной из своих фан-страничек опубликовали фото красотки в соблазнительном образе, сообщает Politeka.net. Не секрет, что красотка стала славиться своим пышным формам благодаря пластическим операциям.

Теперь Кайли всячески подчеркивает прелести сексуальными нарядами. Так, модель предстала в сером топике, который, казалось, может порваться на большой груди. Прелести смотрелись прямо даже как-то нереалистично.

Длина топика дала полюбоваться стройной талией и плоским животиком знаменитости.

Безумная красотка надела джинсы на высокой посадке, выделявшие ее совершенный изгиб бедер.

Различные украшения, в том числе яркая повязка на голове, стали отличным завершением горячего образа.

Модель стояла с распущенными волосами и смотрела в камеру.

"Они не могли проверить меня, даже если бы их звали популярной викториной", - написали авторы поста.

За два часа пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев. Пользователи сети ставили смайлики и писали много комплиментов, посвященных фигуре знаменитости.

Напомним, Кайли Дженнер надела белоснежную длинную футболку, под которой просвечивалась грудь без белья. Корсет натянулся на тонкой талии и подчеркнул ее стройность.

Длина наряда позволила рассмотреть красивые ровные ножки знаменитости в длинных ботфортах.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер показалась в бикини, которое еле вместило пышные формы. Красотка соблазнительно нагнулась, демонстрируя эффектную фигуру и соблазняющие места.

Напомним, Кайли Дженнер подчеркнула роскошный бюст пикантным корсетом с вырезами

А еще Politeka писала, что шаловливая Кайли Дженнер без белья эффектно присела на корточки

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер раскрепостилась, сжав бюст руками перед своими "близняшками"