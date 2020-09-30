Популярная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер покорила формами в тесном топе
Поклонники звезды в одной из своих фан-страничек опубликовали фото красотки в соблазнительном образе, сообщает Politeka.net. Не секрет, что красотка стала славиться своим пышным формам благодаря пластическим операциям.
Теперь Кайли всячески подчеркивает прелести сексуальными нарядами. Так, модель предстала в сером топике, который, казалось, может порваться на большой груди. Прелести смотрелись прямо даже как-то нереалистично.
Длина топика дала полюбоваться стройной талией и плоским животиком знаменитости.
Безумная красотка надела джинсы на высокой посадке, выделявшие ее совершенный изгиб бедер.
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Различные украшения, в том числе яркая повязка на голове, стали отличным завершением горячего образа.
Модель стояла с распущенными волосами и смотрела в камеру.
"Они не могли проверить меня, даже если бы их звали популярной викториной", - написали авторы поста.
За два часа пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев. Пользователи сети ставили смайлики и писали много комплиментов, посвященных фигуре знаменитости.
Напомним, Кайли Дженнер надела белоснежную длинную футболку, под которой просвечивалась грудь без белья. Корсет натянулся на тонкой талии и подчеркнул ее стройность.
Длина наряда позволила рассмотреть красивые ровные ножки знаменитости в длинных ботфортах.
Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер показалась в бикини, которое еле вместило пышные формы. Красотка соблазнительно нагнулась, демонстрируя эффектную фигуру и соблазняющие места.
Напомним, Кайли Дженнер подчеркнула роскошный бюст пикантным корсетом с вырезами
А еще Politeka писала, что шаловливая Кайли Дженнер без белья эффектно присела на корточки
Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер раскрепостилась, сжав бюст руками перед своими "близняшками"