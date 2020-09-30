Популярная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер покорила формами в тесном топе 

Поклонники звезды в одной из своих фан-страничек опубликовали фото красотки в соблазнительном образе, сообщает Politeka.net. Не секрет, что красотка стала славиться своим пышным формам благодаря пластическим операциям. 

Теперь Кайли всячески подчеркивает прелести сексуальными нарядами. Так, модель предстала в сером топике, который, казалось, может порваться на большой груди. Прелести смотрелись прямо даже как-то нереалистично. 

Длина топика дала полюбоваться стройной талией и плоским животиком знаменитости. 

Безумная красотка надела джинсы на высокой посадке, выделявшие ее совершенный изгиб бедер. 

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Различные украшения, в том числе яркая повязка на голове, стали отличным завершением горячего образа. 

Модель стояла с распущенными волосами и смотрела в камеру. 

"Они не могли проверить меня, даже если бы их звали популярной викториной", - написали авторы поста. 

За два часа пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев. Пользователи сети ставили смайлики и писали много комплиментов, посвященных фигуре знаменитости. 

Напомним, Кайли Дженнер надела белоснежную длинную футболку, под которой просвечивалась грудь без белья. Корсет натянулся на тонкой талии и подчеркнул ее стройность. 

Длина наряда позволила рассмотреть красивые ровные ножки знаменитости в длинных ботфортах.

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2016 blonde is one of my fav 🤍

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Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер   показалась в бикини, которое еле вместило пышные формы. Красотка соблазнительно нагнулась, демонстрируя эффектную фигуру и соблазняющие места. 

Напомним, Кайли Дженнер подчеркнула роскошный бюст пикантным корсетом с вырезами

А еще Politeka писала, что шаловливая Кайли Дженнер без белья эффектно присела на корточки

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер раскрепостилась, сжав бюст руками перед своими "близняшками"