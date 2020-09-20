Известная модель, бизнесвумен Кайли Дженнер соблазнила формами в откровенном наряде 

Фанаты модели опубликовали ее жаркое архивное фото на своей страничке в группе пишет Politeka.net. На снимке соблазнительная красотка предстала в ультра-коротком топе, который обтянул ее грудь. 

Благодаря длине можно хорошо рассмотреть упругий живот и тонкую талию Кайли. Звезда сделала акцент на изгибе благодаря блестящему и золотистому пояску. 

Большие формы смотрелись невероятно в тесном топе, а модель еще и положила на них руки, будто топ собирается соскользнуть. 

Кайли была также  в юбочке, которая обтянула красивые бедра. Звезда приспустила юбочку, и, казалось, будто под ней нет белья. 

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Волосы знаменитости развеивал ветер, а она будто от наслаждения закрыла глаза. 

Немного позади Дженнер были прифотошоплены ее две фотографии, где она позирует в этом же наряде, но боком. 

За 15 часов пост собрал 46 лайков и немного комментариев. 

"Просто вау", - написал один из поклонников. 

Напомним, Кайли Дженнер медленно шла, снимая себя на видео. В руке красотки заметен коктейль. 

Модель надела светлый спортивный костюм. Топик с глубоким декольте обтянул пышную грудь красотки. Одежда отлично удерживала и приподнимала прелести, которые немного выставились из глубокого выреза. 

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в длинных штанах с разрезами по бокам и коротеньком топе. Красотка оставила волосы распущенными, а сама шла по улице. Модель уверенно держалась, эпатируя публику. На втором кадре звезда стояла уже у автомобиля, показывая идеальный животик, а рукой держалась за дверь.

Напомним, что Кайли Дженнер в образе соблазнительной морячки оседлала огромный якорь: "Вкусная".

Как сообщала Politeka, шикарная Кайли Дженнер на улице соблазнила видом в лифчике и смелой юбке: "Очень жарко".

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер в узких джинсах соблазнительно нагнулась и показала главное: "Горячо!".