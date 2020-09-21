Красотка соблазнила не только взглядом

Известная модель Кайли Дженнер показала себя в необычном образе и рассказала ао прекрасном

На фото Кайли показалась в черном корсете, который частично был из веревочек, которые зашнурованы. Волосы Дженнер оставила распущенными, а образ дополнила ярким макияжем. Модель отвела взгляд от объектива камеры, а на первом фото смотрела прямо на фотографа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Это прекрасно", - подписан кадр.

Фанаты поставили почти 130 лайков и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "горячая штучка, обожаю всем сердцем".

Ранее мы сообщали, что известная американская модель Кайли Дженнер сверкнула невероятной фигурой, застыв в горячей позе без белья.

Так, на снимке Дженнер позирует абсолютно без белья, эффектно присев полубоком на камеру. Глаза знаменитость решила скрыть под очками.

Сообщалось, что известная модель, бизнесвумен Кайли Дженнер показала прелести в бикини.

На фото предстала Кайли много лет назад. Звезда была в крохотном бикини на тонких бретельках, которое подчеркнуло ее грудь - очень жарко, что сразу заметили фанаты.

Напомним, Кайли Дженнер раскрепостилась, сжав бюст руками перед своими "близняшками"

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер вышла на улицу, "забыв" надеть трусики

Также Politeka сообщала, что томная Кайли Дженнер еле удержала "непослушный" бюст в топике с декольте



