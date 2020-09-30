Співачка, діджей Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, застигла в пікантній позі

Красуня опублікувала нове провокаційне фото у своєму Instagram, пише Politeka.net. Артистка постала в красивій сукні з золотистими гудзиками. Наряд мав глибоке декольте і розріз в районі спідниці.

Анастасія нагнулася і показала бюст, який ледь утримувала тканина вбрання.

Зірка зробила губи "качечкою". Макіяж лише підкреслив красу артистки.

"TOP! 🛑 А зараз відірвися від телефону і поцілуй своїх близьких. Дружину, дитину, чоловіка, матусю або сестру. 💋Поширюймо любов, це ж так прекрасно! 🦋 ✨ ",- написала красуня.

За годину пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Ти просто супер, а в очах твоїх можна потонути", "ти💋 💋", " * * kiss kiss beauty Stars♥**", "Анастасія, ти приголомшлива☺️😁❤️", "мені подобається твоя Кольчуга", "ти супер, ти шик, блиск, так і хочеться обійняти", "приємно, як ніби для мене)))", " де рука?", "Лююююбимо"," і тебе поцілую, через дисплей😘 😂", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Кумейко одягла крихітне бікіні, яке натягнулося на красивих грудях. Трикутні клаптики тканини стиснули груди разом і зробили їх ще більш спокусливими. Акуратна прикраса на шиї додала акценту до принад артистки.

Зірка трохи вигнулася, вистрибнувши з води. Її пружні сідниці блищали на сонці.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Кумейко позувала в сукні блакитного кольору, яку вирішила приспустити практично наполовину. Пікантні місця красуня невдало прикрила руками, через що в кадр потрапило явно зайве.

Нагадавши, екс-Nikita безсоромно натягнула Екстра-міні і показала пікантну деталь.

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