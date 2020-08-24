Украинская исполнительница и бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко поразила красотой в обычной одежде

Звезда активно ведет страницу в Инстаграм, где нередко хвастается своей совершенной фигурой, сообщает Politeka.net. Артистка на одном из новых фото предстала в мини-платье, напоминающее длинную футболку.

Красотка немного выгнулась, выставив назад пятую точку. Черный наряд выделил тонкую талию звезды, а также упругие ягодицы.

Нельзя не отметить накаченных ножек, которые поражают своей рельефностью. Кроме того, на одной из ножек был заметен крупный синяк.

Звезда смотрела в камеру и улыбалась. Примечательно, что на ней не было ни грамма макияжа.

В посте звезда написала, что каждое выступление требует огромной подготовки.

"За каждым минутным выступлением, которое вы видите, стоят недели усердных тренировок, стертые в кровь стопы, синяки и ссадины😬 Но зато какой потом кайф от полученного результата💣 Ну а пока результат «на бедро», как говорится🤦🏽‍♀️ P.S. Как думаете, где я заработала такой синяк?🙃 P.P.S. Никогда не угадаете😂", - написала Анастасия.

За два часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"А почему не фулл фото ног и в босоножках:(? А так огонь🔥", "У меня от пилона похожие синяки были 🤪😂", "Как всегда, супер!", "На шесте", "Мощные ножки", "Настенька я думаю трудом и потом👏👏👏синяк пройдёт🔥", "У за ногу так укусили,что следы остались)", "Как всегда прекрасна😍😍😍", "Очень красиво", - написали пользователи сети.

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