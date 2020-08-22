Украинская исполнительница и бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко сверкнула идеальными изгибами в прозрачном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Танцы с холодильником», - коротко подписаны кадры.

На опубликованных кадрах Кумейко позирует на камеру в прозрачном наряде, из-под которого виднеется красивое нижнее белье. При этом певица эффектно двигается под звуки музыки, эффектно демонстрируя стройное и подтянутое тело.

Однако поклонники Кумейко не могли высказаться об идеальных изгибах и танце кумира, поскольку красотка решила выбросить кадры у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что 34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы "Nikita", вскружила голову пленительным фото.

Звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала на пляже.

Красотка умостилась на колени, захватив горсть белого песка. Из одежды на ней виден только черный топ, открывающий превосходный вид на ее аппетитные прелести. Девушка выбрала удачный ракурс, засняв себя сверху. При этом лица Анастасии не видно, только лишь соблазнительное декольте, ноги и руки.

Напомним, влажная экс-Nikita в бикини на веревочках сразила видом на яхте: "Шикарная самочка".

Как сообщала Politeka, бесстыжая экс-Nikita свела с ума изгибами в купальнике под жарким солнцем: "Тигрица".

Также Politeka писала, что роскошная экс-Nikita без штанов выгнулась перед зеркалом ради пикантного кадра: «В образе цыганки»