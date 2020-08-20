34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая участница группы "Nikita", раскрылась для публики с новой стороны

Как передает Рoliteka.net, красотка опубликовала в своем мимкроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых показала, откуда берутся "изъяны" в фигуре и как добиться безупречных кадров.

Так, DJ Nana (под таким сценическим именем Настя выступает сегодня) предстала на первом снимке "расслабленной", с большим в складках, животом и в, казалось бы, не самой лучшей позе. На втором фото звезда подтянулась, подняла руки вверх и соблазнительно выпятила свою "пятую точку" - разница между двумя кадрами на лицо.

"Фото с разницей в одну минуту, как напоминание о том, что все мы можем выглядеть по-разному, в зависимости от освещения, позы, осанки, настроения и тд. Можем ли мы просто любить себя, принимать себя, быть смелыми, осознавать свою уникальность, при этом работать над собой, совершенствоваться и становиться лучшей версией себя? Конечно ДА! ❤️", - поделилась своим мнением Кумейко.

Стоит отметить, в комментариях пользователи поддержали артистку и поблагодарили за смелость показать себя с "непривлекательной" стороны.

"Настя, вы крутая😜"

"У меня в любую минуту получается как на фото слева😂😂😂 Так что работы непочатый край 💪🏾"

"На 100% согласен, и да первая фото лучше!"

"Класс! Смело и Мотивирующее 😍😘"

"Да. Но фигура супер💖💋💖"

"Конечно, Да. Но не хватает холодильника на заднем фоне. Это же Ваша фишка))) Ну как же так?)))"

"До Токо животик вы надули 😎"

"Я подумала до/после😂😂😂"

"Гарний приклад🔥"

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