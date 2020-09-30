34-річна українська співачка Марта Адамчук, учасниця "Квартал 95", показала фігуру в незвичній сукні

Зірка опублікувала відповідний знімок в Instagram, передає Politeka.net. Красуня постала біля великого вікна, піднявши руки.

Марта позувала спиною до фотографа, який відобразив її оголену спину. Пишна сукня спускалася довгою хвилею від грудей до підлоги.

Артистка зробила зачіску у вигляді низького пучка і гладкого волосся.

" Іноді стається так в житті, що ти залишаєшся із ситуацією один на один. Ні-ні, не тому, що до тебе нікому немає діла (слава Богу - у мене прекрасні друзі), а тому що прийшла пора приділити увагу самому собі - повноцінно і чесно 🖤", - підписала чорно-біле фото брюнетка.

За дві години пост зібрав понад 200 лайків і трохи коментарів і смайликів.

"Марта, а де було зроблено це фото?", "Яке фото", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Марта Адамчук постала у "вузькій" сукні на прогулянці.

Наряд брюнетки вигідно підкреслив її плавні вигини і чарівні округлості. Лук доповнили стильні туфельки на шпильці.

Трохи мрійлива Марта блиснула "крутими" стегнами, витонченою талією і пружним бюстом у всіляких ракурсах, гуляючи столичними вуличками.

Раніше ми писали, що Марта Адамчук позувала в чорній сукні з відкритими плечима, а образ доповнила стильною біжутерією у вухах і на шиї. Адамчук дивилася прямо в об'єктив камери, показуючи бездоганну зовнішність, так і хочеться написати: "сама досконалість, що обпалює". Волосся актриса зібрала у хвіст, а здалася на тлі дерев'яної стіни.

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