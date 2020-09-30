34-летняя украинская певица Марта Адамчук, участница "Квартал 95", показала фигуру в необычном платье

Звезда опубликовала соответствующий снимок в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка предстала возле большого окна, подняв руки.

Марта позировала спиной к фотографу, который запечатлел ее обнаженную спину. Пышное платье спускалось длинной волной от груди к полу.

Артистка сделала прическу в виде низкого пучка и гладких волос.

"Иногда случается так в жизни, что ты остаешься с ситуацией один на один. Нет-нет, не потому, что к тебе никому нет дела (слава Богу - у меня прекрасные друзья), а потому что пришла пора уделить внимание самому себе - полноценно и честно 🖤", - подписала черно-белое фото брюнетка.

За два часа пост собрал более 200 лайков и немного комментариев и смайликов.

"Марта, а где было сделано это фото?", "Какое фото", - написали пользователи сети.

Напомним, Марта Адамчук предстала в "узком" платье на прогулке.

Наряд брюнетки выгодно подчеркнул ее плавные изгибы и пленительные округлости. Лук дополнили стильные туфельки на шпильке.

Немного мечтательная Марта блеснула "крутыми" бедрами, изящной талией и упругим бюстом во всевозможных ракурсах, гуляя по столичным улочкам.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук позировала в черном платье с открытыми плечами, а образ дополнила стильной бижутерией в ушах и на шее. Адамчук смотрела прямо в объектив камеры, показывая безупречную внешность, так и хочется написать: "Само совершенство, обжигающая". Волосы актриса собрала в хвост, а показалась на фоне деревянной стены.

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