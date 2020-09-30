34-летняя украинская певица Марта Адамчук, участница "Квартал 95", показала фигуру в необычном платье
Звезда опубликовала соответствующий снимок в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка предстала возле большого окна, подняв руки.
Марта позировала спиной к фотографу, который запечатлел ее обнаженную спину. Пышное платье спускалось длинной волной от груди к полу.
Артистка сделала прическу в виде низкого пучка и гладких волос.
"Иногда случается так в жизни, что ты остаешься с ситуацией один на один. Нет-нет, не потому, что к тебе никому нет дела (слава Богу - у меня прекрасные друзья), а потому что пришла пора уделить внимание самому себе - полноценно и честно 🖤", - подписала черно-белое фото брюнетка.
Беда в семье Шоптенко из "Танців з зірками", муж обратился к украинцам: "Буду честен..."
Роскошная Джоли в изумрудном платье показала истинное счастье: Питт не мог не влюбиться
Какой Ольга Фреймут была до славы, красивыми не рождаются: "Кривые зубы, толстенькая...", неизвестные фото
Комаров и Дорофеева срочно обратились к украинцам за помощью, трагические детали: "Давайте откажемся..."
За два часа пост собрал более 200 лайков и немного комментариев и смайликов.
"Марта, а где было сделано это фото?", "Какое фото", - написали пользователи сети.
Напомним, Марта Адамчук предстала в "узком" платье на прогулке.
Наряд брюнетки выгодно подчеркнул ее плавные изгибы и пленительные округлости. Лук дополнили стильные туфельки на шпильке.
Немного мечтательная Марта блеснула "крутыми" бедрами, изящной талией и упругим бюстом во всевозможных ракурсах, гуляя по столичным улочкам.
Ранее мы писали, что Марта Адамчук позировала в черном платье с открытыми плечами, а образ дополнила стильной бижутерией в ушах и на шее. Адамчук смотрела прямо в объектив камеры, показывая безупречную внешность, так и хочется написать: "Само совершенство, обжигающая". Волосы актриса собрала в хвост, а показалась на фоне деревянной стены.
Напомним, брюнетка из «Квартал 95» сразила наповал формами в платье с вырезом
А еще Politeka писала, что жгучая брюнетка из «Квартал 95» в красном устроила пикантное дефиле посреди дороги
Также Politeka сообщала, что манящая брюнетка из "Квартала 95" соблазнила аппетитным декольте