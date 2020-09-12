Вокалистка студии "Квартал 95" Марта Адамчук показалась в новом наряде и произвела фурор

Как передает Politeka.net , ярким образом знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.

На опубликованном снимке Адамчук появилась в платье молочного цвета, которое идеально подчеркнуло ее сногсшибательную фигуру. Яркий макияж и прическа лишь подчеркнули ее натуральную красоту.



Поклонники были просто в восторге от привлекательности артистки, и не скупились на позитивные комментарии под ее снимком.

"Сияеш", "Красота", "Просто слов нет", "Очаровательная", - писали поклонники звезды "Квартала" под снимком.

Стоит отметить, что свои образом Марта очаровала даже звезду украинского шоу-бизнеса певицу Солоху.

"Какая красота", - не удержалась от лестного комментария артистка.

Ранее артистка опубликовала снимок в своем микроблоге, на котором предстала в темно-зеленом халатике. Марта накинула его на голое тело, соблазнив полоской белого тела, а красная помада и несколько изящных украшений дополнили роскошный образ.

Напомним, знойная красотка из "Квартал 95" сверкнула идеальным прессом в коротком топике.

Как сообщала Politeka, красотки из «Квартал 95» покорили молодыми телами в платьях с декольте.

Также Politeka писала, что горячая брюнетка из «Квартал 95» сверкнула формами в черном лифчике посреди улицы: «Какая красивая».