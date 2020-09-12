Звезда «Женского квартала» Марта Адамчук восхитила поклонников, показав фигуру в облегающем вечернем платье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Я пошла…» - коротко сказано в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Адамчук позирует спиной на камеру в платье с «голой» спиной, эффектно уходя по дороге. В какой-то момент она эффектно поворачивается на камеру, демонстрируя невероятную красоту.
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«Бомбезная», «огонь выглядишь», «класс. Этим невозможно налюбоваться», «супер», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что звезда«Женского квартала» и проектов «Квартал 95» Марта Адамчук показала поклонникам важного человека в своей жизни.
У себя в Инстаграм певица опубликовала фото с седым мужчиной, который оказался ее отцом. Красотка облокотилась на плечо папы и мило улыбалась, позируя на камеру. По фото можно увидеть, что Марта очень близка с отцом.
«Папочка приехал», - подписала фото звезда.
За несколько часов пост собрал более тысячи лайков. В комментариях Марте оставили массу приятных слов.
Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в платье без белья: "Прекрасные женские линии".
А еще Politeka писала, что Марта Адамчук сразила наповал новым пикантным образом: «Неотразимая».
Также Politeka сообщала, что Марту Адамчук застукали в объятиях молодого красавца, кадры облетели сеть: «Любовь».