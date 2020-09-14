Звезда «Женского квартала» Марта Адамчук похвасталась роскошной фигурой в облегающем платье с декольте
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Глазами подруги», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Адамчук позирует в белоснежном платье с экстремальным вырезом, который эффектно подчеркивает ее фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Ох, какие линии», «какая красивая», «удивительная и невероятная», «красотка», «крутой кадр», «ты очень крутая. Бомба», - пишут они.
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До этого мы рассказывали, что звезда «Женского квартала» и проектов «Квартал 95» Марта Адамчук показала поклонникам важного человека в своей жизни.
У себя в Инстаграм певица опубликовала фото с седым мужчиной, который оказался ее отцом. Красотка облокотилась на плечо папы и мило улыбалась, позируя на камеру. По фото можно увидеть, что Марта очень близка с отцом.
«Папочка приехал», - подписала фото звезда.
За несколько часов пост собрал более тысячи лайков. В комментариях Марте оставили массу приятных слов.
Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в платье без белья: "Прекрасные женские линии".
А еще Politeka писала, что Марта Адамчук сразила наповал новым пикантным образом: «Неотразимая».
Также Politeka сообщала, что Марту Адамчук застукали в объятиях молодого красавца, кадры облетели сеть: «Любовь».