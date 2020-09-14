На такие формы можно смотреть вечно

Звезда «Женского квартала» Марта Адамчук похвасталась роскошной фигурой в облегающем платье с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Глазами подруги», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Адамчук позирует в белоснежном платье с экстремальным вырезом, который эффектно подчеркивает ее фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ох, какие линии», «какая красивая», «удивительная и невероятная», «красотка», «крутой кадр», «ты очень крутая. Бомба», - пишут они.