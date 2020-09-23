Известная украинская певица, звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" Марта Адамчук покорила яркой внешностью на новом чувственном фото

На своей странице в Instagram артистка опубликовала нежное селфи, показав свое лицо и бюст крупным планом, передает Politeka.net.

Так, на новом снимке девушка позирует в легком черном платье на тонких бретельках и с бездонным декольте, которое удачно подчеркнуло ее изящные формы. Марта аккуратно уложила волосы, сделала довольно яркий макияж с акцентом на глазах и дополнила образ оригинальными массивными сережками.

"Даже не верится, что уже конец сентября. Радует одно-течение времени не может испортить настроение-в каждом времени года есть что - то свое-очень особенное ❤️" — трогательно подписала снимок артистка.

Поклонники поддержали Марту в комментариях к посту: "Очень с вами согласна.Каждое время года не только прекрасное, а оно является для каждого из нас частицей нашей жизни.Не любить какое-то время года,это не любить саму жизнь,или пропустить что-то очень важное в нашей жизни.А вы очень красивая в любое время года.Всего наилучшего вам и осенью,и зимой,и весной,и летом. 💗".

Напомним, гимнастка из "Квартал 95" без лишней скромности и одежды показала свое мастерство у шеста: "Я кайфую!".

Как сообщала Politeka, горячая звезда "Квартал 95" превзошла своими формами Астафьеву и Никитюк.

Также Politeka писала, что Кекелия, Адамчук и другие звезды "Квартал 95" померились прелестями в роскошных платьях.