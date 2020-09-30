Зірка розповіла, що їй подобається ставати краще

Українська співачка Настя Каменських показала фігуру, якою гріх не пишатися

Артистка опублікувала у своєму Instagram фото, продемонструвавши форми в легкій сукні, передає Politeka.net. Зірка позувала на дивані задерши ніжку. При цьому здалося її спокусливе стегно.

Співачка розпустила довге темне волосся, яке було вологим ніби після душу.

Завершили образ Каменських різні прикраси. Крім того, не можна не відзначити, що українська красуня постала без макіяжу.

У пості зірка розповіла про свій спортивний інтенсив.

"Ставати краще з кожним новим днем і бути причетною до поліпшення життя інших людей - це те, що робить мене щасливою ❤️", - написала Настя.

Зірка повідомила, що готується до роботи, і пише пости та відео.

Публікація за годину зібрала понад 25 тисяч лайків і багато коментарів.

"Ви Така впевнена в собі! Я захоплююся вами! Не знаєте де можна прокачати впевненість, підвищити самооцінку?", "Шикарна 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖", "навіщо ноги показувати", " Настя, дівчина 20 років...☀ ️ ", "Дуже гарна", "Настю, так у тебе стегна супер", " з Потапом розбіглися чи що!????", "Ваще несхожа", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Настя Каменських позувала в легкій білій сукні з рюшами, сидячи з столом. При цьому перед нею лежать столові прилади. Ймовірно фото зроблено перед прийомом їжі.

"Відпочинок - важлива і невід'ємна частина роботи. Це перезавантаження, яке необхідне нашому тілу і нашому розуму і величезний ресурс, з якого можна черпати енергію, сили і навіть натхнення», - написала артистка.

Нагадавши, Каменських задерла ноги в екстра-міні і засвітила зайве:»Просто нереально".

Як повідомляла Politeka, посивілий Потап здивував різкою зміною іміджу, сам на себе не схожий.

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