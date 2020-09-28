33-летняя украинская певица Настя Каменских похвасталась новым пикантным образом

Как передает Politeka.net, артистка показала новые кадры на своей странице в «Инстаграм».

"Люблю такие утра", - написала Каменских.

На фотографиях артистка позирует на ступеньках. Она одета в короткое белое платье-пончо, которое открывает стройные ноги. Образ дополняет белый маникюр и «влажная» укладка волос.

Каменских хвастается фигурой в разных позах. Она стоит, глядя вниз, сидит, закинув ногу на ногу.

Но особо пикантным оказался кадр, где артистка сидит, широко расставив ноги. Однако в Сети такую позу не оценили. Поклонники считают, что такими вызывающими кадрами артистка только портит свою красоту.

«Вот обязательно нужно было на последнем фото ноги расставить. Ну что ж такое то», «Последнее фото портит твою красоту ... Прости конечно но это так», «Ноги шире», - пишут в комментариях.

В то же время другие сыплют комплиментами и восхищаются любимой артисткой.

«Утро начинается с чашки кофе, и аромата осеннего утра вау... Настя ты прекрасно👍💃 выглядишь, красивая и фото красивые», - пишут в Сети.

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