33-летняя украинская певица Настя Каменских показала стройные ножки на соблазнительном фото и похвасталась своим отдыхом
Как передает Politeka.net, артистка новый снимок на своей странице в «Инстаграм».
«Chill. Smile. Swim. Repeat», - написала артистка.
На фото запечатлено, как она лежит на спине, подняв ноги вверх, на фоне морского пейзажа. Одета певица в короткое белое платье. Из-за пикантной позы артистка даже засветила белье.
Образ дополняет белый маникюр и «влажная» укладка волос.
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Каменских держит в руке телефон и широко улыбается. Также в кадр попала книга, но ее название не разобрать.
Пользователи Сети прониклись солнечным настроением артистки. В комментариях ее засыпали комплиментами, а также желают хорошего отдыха.
«Какая ты классная Настюха», «Солнечная девченка, люблю сильно», «Четкая», «Ты просто нереально позитивная и милая 💚», «Красотка, всегда на позитиве, улыбка солнечная», - пишут в комментариях.
Как известно, недавно Каменских с Потапом отправились на отдых в Турцию.
Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью: "Глаза волчицы"
Также Politeka писала, что бесстыжая Каменских засветила откровенное белье, примерив образ русалки.