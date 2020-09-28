33-летняя украинская певица Настя Каменских показала стройные ножки на соблазнительном фото и похвасталась своим отдыхом

Как передает Politeka.net, артистка новый снимок на своей странице в «Инстаграм».

«Chill. Smile. Swim. Repeat», - написала артистка.

На фото запечатлено, как она лежит на спине, подняв ноги вверх, на фоне морского пейзажа. Одета певица в короткое белое платье. Из-за пикантной позы артистка даже засветила белье.

Образ дополняет белый маникюр и «влажная» укладка волос.

Каменских держит в руке телефон и широко улыбается. Также в кадр попала книга, но ее название не разобрать.

Пользователи Сети прониклись солнечным настроением артистки. В комментариях ее засыпали комплиментами, а также желают хорошего отдыха.

«Какая ты классная Настюха», «Солнечная девченка, люблю сильно», «Четкая», «Ты просто нереально позитивная и милая 💚», «Красотка, всегда на позитиве, улыбка солнечная», - пишут в комментариях.

Как известно, недавно Каменских с Потапом отправились на отдых в Турцию.

Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью: "Глаза волчицы"

Также Politeka писала, что бесстыжая Каменских засветила откровенное белье, примерив образ русалки.