Известный украинский исполнитель, продюсер и супруг певицы Насти Каменских Алексей Потапенко (Потап) удивил кардинальными изменениями во внешности
Так, на своей странице в Instagram Потап разместил необычное фото, передает Politeka.
На снимке Алексей в бело-синей футболке с коротким рукавом и в шляпе, на обнаженных загорелых руках видны татуировки.
Потап решил не бриться, поэтому фанаты отмечают в комментариях его седину, отмечая при этом, что она ему идет.
Подбородок Потапенко облокотил на руку, взгляд смотрит прямо в камеру.
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"Gutten morgen", – коротко подписал снимок певец.
Поклонники по достоинству оценили новый образ своего кумира, оставив под публикацией множество комментариев и лайков. Некоторые решили, что на этом снимке потап похож на Известного певца Сергея Бабкина.
"Grüß Gott 😂 nikitabogdyuk 💯🔥 Зачётное фото👍🤘 Бабкин?🤔 👍👍👍 Good morning Не чоловік, а МРІЯ 👌👍👌👍👌👍👌 😍 Потап не стареешь ))💪💪В форме 💪👌😀 Уже борода седая у тебя старость не загорами ! Нада детей тебе уже а не с малолетками музычку петь. 🔥❤️ Красивий 😍", – пишут они.
Прокомментировала фотографию и его жена Настя Каменских. Девушка вместо слов поставила красное сердечко, символизирующее любовь Насти к Потапу.
Politeka писала, что Алексей Потапенко (Потап) поразил кардинальными переменами во внешности. На своей странице в Instagram Потап разместил неожиданное фото со съемок фильма "Скажене весілля 3", где он исполняет роль священника.
Артист показал селфи, на котором позирует в черной рясе, камилавке и с безумно густой растительностью на лице. Потапу наклеили неаккуратную бороду аж до груди и длинные усы.
На новое фото артиста отреагировал даже муж Аллы Пугачевой Максим Галкин.
"Батюшка, благослови!", — написал Галкин в комментариях. Потап же ответил ему: "🙏🏻Ты уже благословлен".
Напомним, игривая Каменских похвасталась загорелыми ягодицами в ванной.
Еще Politeka писала, что влажная Каменских пошалила в тесном купальнике, очаровав позами на курорте.
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