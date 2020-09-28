Его не узнать!

Известный украинский исполнитель, продюсер и супруг певицы Насти Каменских Алексей Потапенко (Потап) удивил кардинальными изменениями во внешности

Так, на своей странице в Instagram Потап разместил необычное фото, передает Politeka.

На снимке Алексей в бело-синей футболке с коротким рукавом и в шляпе, на обнаженных загорелых руках видны татуировки.

Потап решил не бриться, поэтому фанаты отмечают в комментариях его седину, отмечая при этом, что она ему идет.

Подбородок Потапенко облокотил на руку, взгляд смотрит прямо в камеру.

"Gutten morgen", – коротко подписал снимок певец.

Поклонники по достоинству оценили новый образ своего кумира, оставив под публикацией множество комментариев и лайков. Некоторые решили, что на этом снимке потап похож на Известного певца Сергея Бабкина.

"Grüß Gott 😂 nikitabogdyuk 💯🔥 Зачётное фото👍🤘 Бабкин?🤔 👍👍👍 Good morning Не чоловік, а МРІЯ 👌👍👌👍👌👍👌 😍 Потап не стареешь ))💪💪В форме 💪👌😀 Уже борода седая у тебя старость не загорами ! Нада детей тебе уже а не с малолетками музычку петь. 🔥❤️ Красивий 😍", – пишут они.

Прокомментировала фотографию и его жена Настя Каменских. Девушка вместо слов поставила красное сердечко, символизирующее любовь Насти к Потапу.

Politeka писала, что Алексей Потапенко (Потап) поразил кардинальными переменами во внешности. На своей странице в Instagram Потап разместил неожиданное фото со съемок фильма "Скажене весілля 3", где он исполняет роль священника.

Артист показал селфи, на котором позирует в черной рясе, камилавке и с безумно густой растительностью на лице. Потапу наклеили неаккуратную бороду аж до груди и длинные усы.

На новое фото артиста отреагировал даже муж Аллы Пугачевой Максим Галкин.

"Батюшка, благослови!", — написал Галкин в комментариях. Потап же ответил ему: "🙏🏻Ты уже благословлен".

Напомним, игривая Каменских похвасталась загорелыми ягодицами в ванной.

Еще Politeka писала, что влажная Каменских пошалила в тесном купальнике, очаровав позами на курорте.

Также Politeka сообщала, что влажная Каменских в кожаном топе приковала взгляды к роскошным формам.