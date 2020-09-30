51-річна американська актриса й співачка Дженніфер Лопес і не думає втрачати "юний запал" та ховати свої розкішні форми

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в Instagram свіжі фото, на яких постала в спокусливому вигляді.

Яскраво нафарбована, з ідеальною пишною укладкою Джей Ло натягнула спочатку бежевий, а потім темно-горичковий плащ - при цьому, судячи з усього, на ній більше нічого не було. Доповнили шикарний лук вдало підібрані босоніжки - на одному кадрі кремові на танкетці, на іншому - малинові на шпильці.

Лопес продемонструвала апетитні форми: на першому фото зірка знялася в повний зріст, виставивши вперед свою гордість, а на другому сіла в пікантній позі - без тіні збентеження розставивши ноги.

"Просто енергія осені. 🍂", - підписала фото Дженніфер.

Користувачі кинулися захоплюватися красою зірки: так виглядати на свій вік це треба ще вміти!

"Скажи мені, чому ти така ідеальна!!🥺😍"

"Ця жінка - справжнє значення жіночності❤️🙏"

"Ніколи не старій 😍 🔥 "

"Ви уособлюєте вічну красу незалежно від вашого віку. Мені подобається, що ви старієте витончено і не виглядаєте нудно після 50 підтяжок обличчя, як більшість жінок вашого віку в Голлівуді"

"Особисто я вважаю, що ви вступаєте в свої кращі роки. Ви виглядаєте приголомшливо... 🖤🧡🔥😎"

"Найсмачніша дівчина!❤️❤️❤️"

Раніше ми повідомляли, Лопес засвітилася в брутальному міні. Красуня опублікувала сторіз, в якому позує під прицілом фотокамер на вулиці. Джей Ло одягла чорну сукню з тканини, схожої на шкіру. Для того, щоб фігура придбала більш ідеальні вигини, зірка злегка зігнулася.

Нагадавши, Дженніфер Лопес в костюмі з блискіток збентежила помолоділим виглядом: "не можна не закохатися"