Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе і розповіла про віру

На фото модель позувала в топі і штанях. Волосся у красуні були розпущені, а в руках дівчина тримала банку.  Кім дивилася прямо в об'єктив камери, стоячи на тлі воріт. Модель без сорому показувала підтягнутий живіт і ідеальну зовнішність на тлі пальм. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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If you can believe it, you can achieve it 🌟 @ashocenergy

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"Якщо ти можеш в це повірити, ти зможеш цього домогтися" - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Слова", "так", " Ти виглядаєш чудово. Ти повинна бути моїм особистим тренером", "там вона моя улюблена Кім", "Королева", "спасибі за таке натхнення", "Ти така мила, Кімлі", "ти чудова", " неймовірно красивий!!", "Відмінне фото. Ти виглядаєш фантастично", "та все можливо, і через віру", " Доброго ранку!! Ти виглядаєш бездоганно".

Повідомлялося, що Корейська модель Кім Лі посвітила достоїнствами в чорному топіку.

Модель постала в чорному топіку, коротка довжина якого дозволила оцінити стрункість талії і пружність животика. 

Внизу топ підскочив на товстій гумці з російськими написами.

Нагадавши, корейська Кардашьян прямо на вулиці підкорила пишним бюстом без білизни

А ще Politeka писала, що корейська Кардашян в крихітному леопардовому бікіні підігріла" булочки " біля басейну

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