Відома актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про кайф

На фото Лера показала себе в чорній напівпрозорій сукні з відкритими плечима і без білизни. Товстолес позувала в профіль, залишивши волосся розпущеним. На руці і в вухах можна побачити прикраси. Зірка спокусливо відкрила рот, а очі відвела від об'єкта камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Прикраси, які змінюють ваше життя. Моє улюблене", - написала красуня.

Фанати поставили більше 300 лайків і написали кілька коментарів у вигляді смайликів, але так і хочеться додати: "Діамант, погляд не відірвати".

Повідомлялося, що зірка студії "Квартал 95", актриса і модель Лера Товстолес здивувала витівками в новій сукні.

Красуня розмістила на своїй сторінці в "Instagram" фото, на якому постала в чорному вбранні з сріблястим поясом. Фасон виділяється декількома шарами і довгим подолом з безлічі смужок.

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На фото Лера стояла в помаранчевій толстовці. Поруч можна побачити Ольгу Жковцову, яка була в рожевій футболці. По центру розташувалася Настя Оруджова у футболці з пристойним декольте.

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