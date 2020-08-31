25-летняя украинская юмористка, актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Лера Товстолес изумила неожиданным образом, а также локацией на фото
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в "тесной" маечке изумрудного оттенка и коротких серо-зеленых шортиках.
Тонкая ткань выгодно обтянула упругий бюст артистки: ее округлости, безусловно, многих лишат сна.
Лук дополнила маленькая стильная сумочка впереди, а также рюкзак за плечами. В целом "походный" образ растрепанной Товстолес удался на славу - во многом благодаря локации для съемки. Девушка позировала в зарослях камыша, со слегка тревожным выражением лица.
"Шакира Шакира. На этой фотке мне 25 лет и я хочу запомнить себя в этом прекрасном возрасте", - сравнила себя с колумбийской звездой Товстолес.
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Пользователи не смогли пройти мимо такого сочного кадра: "Эх этот шоу-бизнес... сколько сил и времени понадобилось перекрасить камыши под цвет волос?"; "Lera, "Подражание - это самоубийство..". Будьте же всегда собой и берегите себя!"; "Хвайно :)".
Ранее мы сообщали, Товстолес похвасталась образом, который скопировала у сестры Ким Кардашьян Кайли Дженнер. Лера позировала на спортивной площадке в бежевом топе и белых брюках.
«Какая фотка @rakovskiy_yura нравится больше ?) 1,2,3?) Настроение пожелать всем своим подписчикам, классных выходных и тёплого августа ❤️ Идеальные брюки, как у @kyliejenner», - подписала фото звезда.
«Какая😍💗», «Всегда лучшая❤️», «Все, просто шик», «На любой фотке - идеальная 💕», - прокомментировали пользователи.
Напомним, звезда "Квартала 95" ошеломила переменами во внешности: "Просто не узнать".
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