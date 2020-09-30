Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе і розповіла про плани

На фото Омович позувала в прозорій білизні, ставши на карачки біля ліжка. Модель волосся залишила розпущеним, а в кімнаті був включений рожеве світло. Образ Олена доповнила кросівками, які можна помітити на ногах. Зірка знімала себе на телефон, фотографуючи дзеркало. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хто чим зайнятий в такий дощовий день? Я поїхала за тортиками", - написала Олена.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Нереальна красуня", "нічим, сиджу і місця собі не знаходжу, і до холодильника постійно носить", "кажуть що ці великі бочки бувають радіоактивні тепер ясно чому вона тонка худа і дуже суха"," Скажено добре виглядаєш", " Квінсистеція нарцисизму!!!".

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович показала засмагле тіло в крихітній сукні.

Не так давно, півтора тижні тому, вона розповіла, як пройшла її чергова маммопластика у доктора, якого вона регулярно відвідує:

"На спині спати можу, не дуже зручно...але реально) єдиний момент, тепер весь час ходжу в спортивному ТОПі», - написала в середині вересня Олена в Instagram.

Нагадавши, Українська Кардашьян спеціально відстовбурчила топ, хвалячись шостим розміром

А ще Politeka писала, що українська Кардашьян в розкритій піжамі порадувала своїми " ананасиками

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян повністю роздяглася у ванній і показала бюст, прикрашений намистинами



