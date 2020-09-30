Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, зняла себе крупним планом

Зірка опублікувала кадри з машини і поскаржилася на похолодання, повідомляє Politeka.net. Модель позувала в топі шоколадного відтінку.

З такого сміливого вбрання визирали найінтимніші місця без білизни: "Ох, як стирчать". Бюст шостого розміру розтягнув крихітний топ і здавалося йому там зовсім не вистачає місця.

Крім цього, його коротка довжина оголила прес і дозволила поглянути на пружний животик. Зверху модель одягла білий светр. Доповнила образ бордова кепочка.

Зірка написала, що зараз на вулиці 12 градусів і дощ, додавши сумний смайлик, тим самим поскаржившись на погоду.

При цьому красуня посміхалася своїм підписникам, підперши щічку пальцями з довгим манікюром.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів. Користувачі мережі не змогли відкрито висловитися про побачене, але, можливо, написали багато приємного в особистому листуванні.

Раніше ми писали, що Олена Омович була в піжамі на ґудзиках. Останні красуня розстебнула, щоб показати оголені частини тіла.

Шостий розмір грудей зірки вистрибував з вирізу, а "бешкетниця" ще й грайливо потрясла ними.

Великі обсяги притягували погляд, як і стрункі ніжки зірки.

Нагадаємо, Альона Омович позувала в сорочці і топі в одному із закладів. Зірка без сорому демонструвала свій бюст, а волосся залишила розпущеним. Модель сиділа за столом і їла пасту, дивно дивлячись на вміст в тарілці.

"Непогано", - було підписано фото у вигляді чорно-білого мема.

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