Известная украинская модель Алена Омович продемонстрировала соблазнительную фигуру в кокетливом белье

Звезда, которую многие знают как «украинскую Кардашьян», поделилась новым солнечным снимком на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото Омович позирует на улице на фоне деревьев, зеленого газона и развешанных простыней. Модель изящно выгнулась вбок, подчеркнув свою тонкую талию. При этом Омович позирует без одежды. На ней только комплект соблазнительного нижнего белья цвета слоновой кости. Кружевной лиф так и приковывает внимание к пышной груди красотки, которую та не так давно увеличила до шестого размера.

Изюминкой образа Алены стал легкий полупрозрачный корсет на лентах, который идеально дополнил остальной лук.

«Фото без цветокоррекции. Красиво...правда?», - подписала фото модель.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост красотки.

«Ого! Офигенный таз», «И эстетично», «Шикарная», «Милашка красотка», «Ты такая красивая принцесса», «Бомба», «Белье шикарное!», «Лучшая из всех ваших фото», «Какая фигура и грудь», - пишут комментаторы.

Ранее мы писали, что Омович на одном из фото примерила короткое мини нюдового оттенка. Наряд со стяжками на ягодицах и груди удачно показал все изгибы модели, которая выглядит очень подтянутой и загорелой. Также можно заметить пирсинг на сосках звезды, которая засветила его, так как позировала без лифчика.

Напомним, украинская Кардашьян без лифчика похвасталась бюстом в слишком узком платье.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян еле втиснула свои "сладости" в крошечный топ: "Девочка, это уже опасно".

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян без белья побаловалась в лифте перед зеркалом: "Очень странная поза".