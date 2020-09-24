Известная украинская модель Алена Омович продемонстрировала соблазнительную фигуру в кожаных нарядах

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм модель опубликовала серию фото, на которых позировала в красивых осенних нарядах. Омович продемонстрировала сразу несколько осенних луков, которые свели с ума ее поклонников.

На одном из фото она стояла в удлиненном кожаном пиджаке и ботфортах.

«Настало время ботфорт на голую ногу», - подписала фото звезда сети.

На втором снимке модель была одета в костюм. Она уселась на пол и скрестила ноги, что сделало ее фото особенно стильным.

Но самым горячим оказался последний снимок, на котором красотка позировала в длинном плаще на голое тело. Омович приоткрыла плащ, засветив свою грудь шестого размера.

«Непривычно видеть вас такой одетой)», «Ну шо за богиня», «На вашей фигуре все смотрится стильно и красиво», «Все круто», «Кайф», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Омович повеселилась на съемке с гамбургером в руках. Брюнетка надела эффектное платье, которое обтянуло ее невероятные формы. Через тонкую ткань просматривался пирсинг на груди.

Кроме этого, недавно звезда поделилась ярким фото, на котором предстала в бежевом костюме с топом. Прелести модели так и норовили выпрыгнуть из тесного наряда.

Напомним, что Омович еле втиснула свои "сладости" в крошечный топ: "Девочка, это уже опасно".

Как сообщала Politeka, Омович показала королевский размер крупным планом, глаз не отвести: «Эти изгибы…».

Также Politeka писала, что Омович показала настоящий соблазн в тесном корсете: «Ого! Офигенный…».