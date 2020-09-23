Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, вывалила свой необъятный бюст на всеобщее обозрение

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото из кровати. Она сфотографировала себя крупным планом. Судя по всему, модель была голой, а свою грудь шестого размера немного прикрыла одеялом. Выглядела Омович уставшей, поэтому решила поделиться с поклонниками причинами своего внешнего вида.

«Good Morning. Какие витамины посоветуете, чтобы было больше энергии? Сейчас практически не пью кофе, потому что он перестал бодрить. Только руки трясутся от него, и появляется какая-то раздражительность», - призналась Омович.

За час ее пост собрал более 10 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов и советов.

«Не грусти!)», «Доброе утро, королева», «Ангел», «Вау», «удивительно найти так много красоты в женщине», «Ты крутая», «Я люблю тебя мой олененок», «Вау, ты такая милая... и, без сомнения, в хорошей форме... и эти изгибы просто потрясающие», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Омович показала роскошную фигурку в бежевом костюме, который подчеркнул все достоинства звезды: ее пышную грудь и тонкую талию.

Напомним, что Алена Омович без белья побаловалась в лифте перед зеркалом: "Очень странная поза".

Как сообщала Politeka, Алена Омович показала настоящий соблазн в тесном корсете: «Ого! Офигенный…».

Также Politeka писала, что Алена Омович без лифчика похвасталась бюстом в слишком узком платье: "Границ соблазна нет".