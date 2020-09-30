Корейська модель Кім Лі, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардашьян, посвітила достоїнствами в чорному топіку

Зірка опублікувала спекотні фото в сторіз Instagram, повідомляє Politeka.net. Модель постала в чорному топіку, коротка довжина якого дозволила оцінити стрункість талії і пружність животика.

Внизу топ підскочив на товстій резинці з російськими написами.

Також Кім Лі одягла красиву помаранчеву міні-спідницю з пікантною блискавкою посередині. Міні обтягнуло красиві стегна зірки. Стрункі ніжки в півчобітках на підборах притягували погляд.

Зірка розпустила своє пишне волосся і дивилася в камеру з-під пишних вій.

При цьому губи моделі були прочинені.

На одному з фото модель притулилася до паркану, піднявши руку.

Фото не зібрали багато лайків і багато коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. Ймовірно зірку засипали компліментами в особистому листуванні, адже вона виглядає, як справжня жриця.

Нагадаємо, Кім Лі постала в красивому топіку і лосинах.

Тонка тканина обтягнула пишні груди моделі без білизни. Найпікантніші деталі спокусливо вигадували з одягу.

Тісні лосини обтягнули красиві стегна моделі і підкреслили пружні сідниці.

Раніше ми писали, що Кім Лі зважилася на новий експеримент зі своєю незвичною зовнішністю, примірявши лінзи різного кольору. Щоб привернути увагу користувачів мережі, вона позувала в екстравагантному вбранні.

Образ склали топ червоного кольору зі спущеними плічками і кокетливим замочком посередині, який став родзинкою образу, а також золотий браслет і годинник. Наряд зробив її неймовірно спокусливою.

Нагадавши, корейська Кардашьян дала вдосталь надивитися на шикарні розміри в маєчці.

Також Politeka повідомляла, що корейська Кардашьян блиснула величезними формами в білизні на тонких бретельках.