Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, блеснула совершенніми формами в лифчике
Звезда с завидной регулярностью публикует жаркие фото и видео в Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, красотка опубликовала жаркое сториз в лифчике.
На кадрах Обжигающая модель приподняла перед собой камеру и показала аппетитные округлости в лифчике.
Черная ткань обтянула огромные прелести, которые едва ли не выпрыгивали из белья. Вид у красотки был соблазнительным и завораживающим.
К тому же Ким сделала прическу, создающую мокрый эффект. Она распустила длинные волосы и уложила набок часть из них. Макияж с акцентом на пухлые губы и пышные ресницы выглядит потрясающе.
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В следующем видео модель предстала в черном платье с глубоким декольте, из которого едва не выпрыгивал непослушный бюст.
Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз. Вид у звезды просто завораживающий, поэтому, вероятно, красотку завалили комплиментами в директ.
Напомним, Ким Ли позировала в леопардовом боди, которое подчеркнуло ее аппетитный орешек и обтянуло грудь. Девушка сидела на краю, а волосы решила собрать в хвост. Модель закрыла глаза от удовольствия, демонстрируя свои идеальные изгибы.
"Дорогая вселенная, я готова", - подписала фото Ким.
Ранее сообщалось, что Ким Ли позировала в узком топе и шортах. Девушка стояла на дорожке возле дороги на фоне пальм. Звезда без стыда показала свою подтянутую фигуру, оставив волосы распущенными. Модель смотрела прямо в объектив камеры, делая снимок довольно пикантным.
Напомним, корейская Кардашьян затянула роскошные формы в кожу и показала настоящую страсть
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