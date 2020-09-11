Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в необычном образе на радость фанатов

На фото красотка показалась в платье с декольте. Как можно заметить, Ким не надевала белье, зато не забыла про макияж. Волосы у модели были распущены, а сама звезда смотрела в объектив камеры. Девушка снимала себя на телефон, без стыда демонстрируя самое интересное. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "безупречный вид, неземная красота".

Сообщалось, что известная модель Ким Ли появилась без белья в мокрой одежде.

Так Ким Ли запечатлели, когда она выходила из бассейна с обнаженной грудью. При этом корейская Кардашьян накинула на себя лишь мокрую рубашку, под которой можно увидеть самое интимное - торчащий бюст - просто услада для глаз.

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На одном из недавних фото Ким Ли сделала жаркое селфи в маечке на тонких бретельках. Модель поднесла камеру к себе ближе, немного сжав груди, которые подпрыгнули в глубоком вырезе. Завершили образ украшения.

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