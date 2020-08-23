Известная модель Ким Ли, которую называют корейской версией Кардашьян, сразила волшебным видом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото со съемки для известного журнала. Модель была одета в соблазнительное боди леопардовой расцветки, которое обтянуло ее пышные сочные формы. Грудь Ким Ли так сильно выпирала через ткань, что та готова была лопнуть в любой момент. А вот внизу боди закончилось соблазнительными трусиками, через которые выглядывала татуировка на интимном месте.

Образ модель дополнила длинным хвостом, который придал шарму съемке.

«Любовь правит миром», - подписала фото звезда.

Всего за полчаса ее фото собрало почти 2 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Эта фотосессия такая красивая!», «Продолжай сиять красивая девушка», «Ты слишком горячая», «Удивительная», «Деньги правят любовью», «Сказочно», «Прекрасная великолепная королева», «Вы сделаете самые памятные фотографии», «Сосредоточьтесь на своих татуировках», «Ты всегда прям огонь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ким Ли позировала в узком топе и шортах. Девушка стояла на дорожке возле дороги на фоне пальм. Ким без стыда показала свою подтянутую фигуру, оставив волосы распущенными.

Напомним, что Ким Ли в безумном декольте показала свое самое сокровенное: "Вид сверху - лучший!".

Как сообщала Politeka, Ким Ли сверкнула огромными формами в белье на тонких бретельках: "Обжигающая".

Также Politeka писала, что Ким Ли соблазнительно выгнулась, чтобы дать насладиться своими изгибами: "Oo la la!".