Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, блеснула сочными формами

Обворожительная жаркая брюнетка регулярно балует своих поклонников жаркими фото в Инстаграм, пишет Politeka.net. Красотка обладает шикарной внешностью, которой грех не похвастаться.

На одном из недавних фото Ким Ли сделала жаркое селфи в маечке на тонких бретельках. Модель поднесла камеру к себе ближе, немного сжав груди, которые подпрыгнули в глубоком вырезе. Завершили образ украшения.

Звезда распустила свои черные волосы, часть локонов она закинула набок, прикрывая один глаз.

Стоит внимания и макияж. Почти нюдовые губы, пышные ресницы и черные стрелки - отлично подчеркнули красоту модели. К тому же звезда немного выпятила губы вперед, отчего они казались еще пухлее.

За семь часов пост собрал более 6000 лайков и много комментариев. Пользователи сети положительно оценили селфи звезды и написали ей много приятных комментариев.

Напомним, Ким Ли приподняла перед собой камеру и показала аппетитные округлости в лифчике.

Черная ткань обтянула огромные прелести, которые едва ли не выпрыгивали из белья. Вид у красотки был соблазнительным и завораживающим.

Ранее мы писали, что Ким Ли позировала в блестящем платье с огромным декольте. Ким без стыда демонстрировала свою пышную грудь и ножки, которые выглядывали из-под наряда. Волосы звезда оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Модель умостилась на большом кресле, а рядом можно увидеть несколько подушек.

Вид получился просто невероятным.

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