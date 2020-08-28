Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, блеснула сочными формами
Обворожительная жаркая брюнетка регулярно балует своих поклонников жаркими фото в Инстаграм, пишет Politeka.net. Красотка обладает шикарной внешностью, которой грех не похвастаться.
На одном из недавних фото Ким Ли сделала жаркое селфи в маечке на тонких бретельках. Модель поднесла камеру к себе ближе, немного сжав груди, которые подпрыгнули в глубоком вырезе. Завершили образ украшения.
Звезда распустила свои черные волосы, часть локонов она закинула набок, прикрывая один глаз.
Стоит внимания и макияж. Почти нюдовые губы, пышные ресницы и черные стрелки - отлично подчеркнули красоту модели. К тому же звезда немного выпятила губы вперед, отчего они казались еще пухлее.
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За семь часов пост собрал более 6000 лайков и много комментариев. Пользователи сети положительно оценили селфи звезды и написали ей много приятных комментариев.
Напомним, Ким Ли приподняла перед собой камеру и показала аппетитные округлости в лифчике.
Черная ткань обтянула огромные прелести, которые едва ли не выпрыгивали из белья. Вид у красотки был соблазнительным и завораживающим.
Ранее мы писали, что Ким Ли позировала в блестящем платье с огромным декольте. Ким без стыда демонстрировала свою пышную грудь и ножки, которые выглядывали из-под наряда. Волосы звезда оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Модель умостилась на большом кресле, а рядом можно увидеть несколько подушек.
Вид получился просто невероятным.
Напомним, бесстыжая корейская Кардашьян свела с ума аппетитным бюстом в платье с декольте
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