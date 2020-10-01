Відома актриса Світлана Ходченкова показала себе і розповіла про осінь

На фото красуня позувала в блакитній сукні на яхті. Світлана розвернулася спиною, а волосся залишила розпущеним. Ходченкова була в наряді з відкритими плечима і зовсім без взуття. Зірка фільмів" Квартал 95 " дивилася на море, показавшись на яхті. Вид вийшов дуже ніжним і романтичним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"... осінні коливання ...",- підписала фото зірка.

Фанати поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"яка ж Ви прекрасна", "дуже красивий кадр", " яка ніжність. Хочу обійняти вас і не відпускати", " чудова Світлана!", "Яка красномовна спина!", "Як у Вас виходять всі фотографії такі красиві", " Фото - супер. Море, Захід Сонця. Ви прекрасні", "як завжди ви незрівнянні", "неймовірна краса, це просто захват".

Повідомлялося, що відома актриса Світлана Ходченкова показала себе і розповіла про прем'єру.

На фото Світлана позувала в довгій сукні та босоніжках. Волосся у красуні були розпущені, а в наряді був присутній великий розріз, через який можна помітити ідеальні ніжки.

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