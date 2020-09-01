37-летняя актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", впечатлила ярким фото с подругами

Как передает Рoliteka.net, знаменитость опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с актрисой Дарьей Мороз и еще одной своей коллегой.

Ходченкова поздравила Мороз с днем рождения: "Даша, С Днём Рождения!!! Сияй! Люби! Созидай!!! @d_moroz 🥳❤️"

В кадре Светлана выделилась темным нарядом: длинноногая красавица позировала в черных классических брюках со стрелками, такого же цвета коротком топе и накинутом на плечо пиджаке, а также остроконечных туфельках.

Подруги же по обе стороны от нее козырнули стильными светлыми нарядами.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Одна другой лучше и талантливей! Красавишны❤️"

"У нас такие красотки, Голливуд, обзавидуяся!😍😍😍"

"💋С днём рождения, даша ...... светлана блэк suites u love"

"Какие стильные красотки!"

"Брутальность композиции просто зашкаливает🔥🔥"

"💪 разрушительницы 💜❤"

Ранее мы сообщали, Ходченкова вызвала бурю в соцсети своим нелепым видом. Всегда одетая как с иголочки актриса показала себя в черном обтягивающем платье и шлепках-сабо на теплый носок. А в руках звезда держала сумку-авоську.

Кроме того мы сообщали, что звезда фильмов "Квартал 95" покорила образом роковой женщины. На фото, опубликованном в Инстаграм, Светлана предстала в образе "а-ля 20-е годы ХХ века" - с характерной прической и меховой накидкой.

«Раньше мне всегда создавали образ профессионалы, но сегодняшние реалии показывают, как важно уметь некоторые вещи делать самой. Например, рисовать идеальные стрелки», - говорится в подписи к снимку.

Напомним, что Светлана Ходченкова соблазнительно нагнулась и показала, почему горячее кофе: "Обожаю...".

Также Politeka писала, что Светлана Ходченкова взбудоражила пикантным фото с подругой на подоконнике: "Это точно люди?"