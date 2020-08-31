Российская актриса и звезда фильмов производства «Квартал 95» Светлана Ходченкова похвасталась новым роскошным образом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Раньше мне всегда создавали образ профессионалы, но сегодняшние реалии показывают, как важно уметь некоторые вещи делать самой. Например, рисовать идеальные стрелки», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Ходченкова позирует с элегантной прической и макияжем, полубоком на камеру. Голову при этом она элегантно повернула в сторону камеру, буквально «стреляя глазами» в нее.

«Очаровашка», «красавица», «Безусловная красота», «Красавица! Счастья и любви!», «Ты беспощадна , когда нарядна ...», «Шикарный образ», «настоящая принцесса», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что 37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, которая известна украинцам по фильмам производства "Квартал 95", рассказала о новом фильме со своим участием

На фото она выглядела потрясающе. На ней было платье с перьями, яркий макияж и прическа в стиле 30-х годов. Светлана смотрела вдаль, ее образ подчеркивали ярко красные губы.

«Северный ветер», - подписала фото звезда.

Напомним, что Светлана Ходченкова соблазнительно нагнулась и показала, почему горячее кофе: "Обожаю...".

Как сообщала Politeka, Светлана Ходченкова пошалила на камеру в белье и на каблуках: "Что не кадр, то шедевр".

Также Politeka писала, что Светлана Ходченкова взбудоражила пикантным фото с подругой на подоконнике: "Это точно люди?".