Где же ее безупречный стиль?

37-летняя актриса Светлана Ходченкова, снимавшаяся в фильмах "Квартала 95", ошарашила неожиданным образом

Как передает Рoliteka.net, звезда опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в несколько несуразном виде.

Так, всегда стильная Ходченкова на этот раз позировала в черном длинном платье, голубых шлепанцах-сабо (с закрытым носком и "дырочками"), обутых прямо на теплые носки. А на плече Светлана держала красную авоську. В таком виде девушка появилась на улице, возле шарообразного памятника.

Кроме того, в глаза бросается сильная худоба актрисы - она всегда была стройной - но на этом снимке выглядит чересчур тощей. Возможно, из-за облегающего платья, которое подчеркнуло все ее изгибы и вместе с тем "косточки".

Ранее мы сообщали, Ходченкова взбудоражила интимной фотосессией из спальни. Знаменитость "пошалила" в постели, прикрываясь подушкой. Судя по всему, Светлана позировала в одном нижнем белье.

Звезда покрутила головой, стоя на коленях и прижимая к себе подушку.

"🔥ваууу, такие настоящие эмоции)"; "Шикарная😍"; "Крутые фотки!👍"; "Ну чего вот Вы такая красивая то?)"; "Когда на подушке не засыпалось... А одеялом не укрывалось...", - прокомментировали пользователи.

Также мы писали, что Ходченкова впечатлила ярким фото на берегу. Девушка стояла на песке, спиной к морю - застыв с легкой улыбкой. На актрисе была длинная джинсовая юбка, черный топ, такого же цвета накинутый на плечи пиджак и черные ботильоны. В руках звезда держала большой синий цветок и стильую сумочку.

Напомним, что Светлана Ходченкова соблазнительно нагнулась и показала, почему горячее кофе: "Обожаю...".

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