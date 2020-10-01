Відома модель Кендалл Дженнер показала себе і розповіла про ванну

На фото красуня показала себе в блискучій білизні. Зірка стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон, демонструючи достоїнства фігури. Волосся у моделі були розпущені, а сама Кендалл позувала у ванній кімнаті. Фото вийшло дуже спокусливим і цікавим, адже Дженнер майже нічим не прикрила своє тіло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хороша ванна", - підписала фото Дженнер.

Фанати поставили понад 5 мільйонів лайків і написали коментарі:

"Чому у вас у раковини масло у формі серця?", "Я хочу бути такою худою", " але це хороша ванна ... Я не можу брехати", "ти шикарна"," Навіщо я їв цю картоплю герцогині"," люблю це, атмосфера бездоганна", " Брат, чорт візьми, я тільки що з'їв два тако .... чому ти опублікувала це повідомлення", "Кендалл створена богами", " чому ти знову у відображенні дзеркала Кендалл Дженнер?", "Diosa".

Повідомлялося, що всесвітньо відома модель Кендалл Дженнер похвалилася неймовірною фігурою без білизни.

22-річна американська модель, зірка реаліті-шоу і бізнесвумен Кайлі Дженнер, частенько вибирає відверті вбрання.

Судячи з відвертості останніх опублікованих кадрів, Кендалл не відмовилася від своїх звичок.

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