Американская модель Кендалл Дженнер похвасталась роскошной фигурой во время прогулки в тесном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Дженнер позирует в тесном наряде, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. Как можно заметить, знаменитость решила прогуляться на природе. Несмотря на то, что кадры она никак не подписала, ее поклонники сделали это за нее.

«Обжигающая красота», «ты идеал», «выглядишь просто очень круто», «ты бомбезная», «наслаждаюсь тобой», «очень сладкая», «такая милая на этих фотках», «как же я соскучился за твоими формами», - пишут они.

Как сообщалось до этого, модель Кендалл Дженнер предстала перед пользователями сети в откровенных образах

Она регулярно снимается в соблазнительных фотосессиях, демонстрируя свое обнаженное тело во всей красе. Кроме того, она является успешной бизнес-вумен, выпуская косметику собственного бренда. На этот раз звезда выпустила новую линию косметики собственного бренда.

Девушка решила продемонстрировать новинки косметики на себе, правда для этого она выбрала весьма смелый вариант - Кендалл предстала в откровенных нарядах, которые привлекают к себе внимание больше, чем ее макияж на лице.

Напомним, Кендалл Дженнер в прозрачной сеточке показала топ соблазнительных поз.

Как Politeka писала, что младшая сестра Кардашьян утерла нос фигуристой родственнице.

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