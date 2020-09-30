Чоловік співачки Наташі Корольової, шоумен Тарзан, влаштував оголені танці із зіркою групи "Чай удвох" Стасом Костюшкіним

Як повідомляє Politeka.net, останній виклав кумедне відео на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Знаменитості шанували один одного, влаштувавши музичну забаву на радість шанувальникам. Так Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана) оголив торс і зняв на камеру, як запалює в кімнаті під пісню "Жінко, я не танцюю", в якийсь момент він навіть спокусливо прикусив язика. А колишній соліст групи "Чай удвох" покружляв у танці під композицію "Маленька країна" у виконанні Наташі Корольової.

"Саме так в природі і спілкуються між собою альфа самці", - пояснив Стас Костюшкін в описі і додав іронічний тег "ветеранистрипу".

Користувачі соціальної мережі неоднозначно оцінили витівку шоуменів, багато розкритикували їх у коментарях:

"Немає нічого гіршого чоловічого стриптизу, а якщо стриптизеру 50🤦"; "Два бугая розважають один одного. А десь на будівництві з робітниками туго"; "Все, капець, розкрита найжорсткіша таємниця шоу бізу: Тарзан і Костюшкін, Ви пара, Ви пара, Ви параааа😹 😹 😹 😹 😹 🙈"; "І ви вважаєте що це красиво? Тарзан це зрозуміло, але про Костюшкіна була кращої думки. Шкода Корольову, що з псом цим живе"; "Так ось з ким Тарзан зраджував Наташі Корольовій 😄 👍 😁"; "Що це було? Що за дивні танці удвох?".

Нагадаємо, що Наташу Королеву і Тарзана вивели на чисту воду після скандалу зі зрадою: «як же низько впала ваша сім'я».

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