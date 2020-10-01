Відома модель Ебігейл Ретчфорд здивувала кадрами з ліжка

Зірка не дуже часто ділитися в Instagram знімками і відео, тому кожні нові кадри розбурхують фанатів, пише Politeka.net. Модель кілька годин тому опублікувала в сторіз відео, лежачи в ліжку. Такі кадри точно не могли нікого залишити байдужими.

Ебі лягла на білосніжні простирадла. Вона була в зеленому короткому топіку, який обтягнув великий бюст зірки, а також оголив пружний животик.

Тканина топа відмінно сиділа на красивих грудях, при цьому не показуючи погляду нічого зайвого.

Зірка натягнула трохи вище стегон трусики на високій посадці, що виділили їх красиву форму.

При цьому апетитні частини були оголені, і на них не можна було не поглянути.

Зірка розпустила довге волосся і поклала його набік. Запальна брюнетка відкрила пухкі губи, блискучі від блиску, і провела язиком по білих зубах.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіз немає можливості.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд робила селфі напівлежачи, через що її спокусливі розміри ледь зникли під мереживною тканиною.

Ліфчик натягнувся на гумових бретельках з кокетливими бантиками, ледве тримаючись на місці. Пружні груди мало не вислизали з тісного ліфчика.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд вирішила побалувати підписників в Instagram, опублікувавши знімок, на якому постала повністю оголеною.

Гаряча красуня прикрила великі груди руками зі світлим манікюром. Величезні принади були притиснутими одна до одної і виглядали дуже спокусливо.

Нагадавши, гаряча Ебі Ретчфорд заворожила великими розмірами в тонкому мереживі

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