Известная модель Эбигейл Рэтчфорд удивила кадрами из постели

Звезда не очень часто делиться в Инстаграм снимками и видео, поэтому каждые новые кадры будоражат фанатов, пишет Politeka.net. Модель несколько часов назад опубликовала в сториз видео, лежа в постели. Такие кадры точно не могли никого оставить равнодушными.

Эби легла на белоснежные простыни. Она была в зеленом коротком топике, который обтянул большой бюст звезды, а также обнажил упругий животик.

Ткань топа отлично сидела на красивой груди, при этом не показывая взгляду ничего лишнего.

Звезда натянула чуть выше бедер трусики на высокой посадке, выделивших их красивую форму.

При этом аппетитные части были оголены, и на них нельзя было не взглянуть.

Звезда распустила длинные волосы и уложила их набок. Зажигательная брюнетка приоткрыла пухлые губы, сверкающие от блеска, и провела языком по белым зубам.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сториз нет возможности.

Напомним, Эби Рэтчфорд делала селфи полулежа, из-за чего ее соблазнительные размеры едва скрылись под кружевной тканью.

Лифчик натянулся на резиновых бретельках с кокетливыми бантиками, еле ли держась на месте. Упругая грудь чуть ли не выскальзывала из тесного лифчика.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд решила побаловать подписчиков в Инстаграм, опубликовав снимок, на котором предстала полностью обнаженной.

Горячая красотка прикрыла большую грудь руками со светлым маникюром. Огромные прелести были прижатыми друг к другу и смотрелись очень искусительно.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве

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