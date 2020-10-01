Відома модель Кассандра Сьєнега, зірка "Playboy", показала себе і розповіла про вбрання
На фото Кассандра позує в чорному купальнику з величезним декольте. Зірка показала пружні груди, які прямо випирали з нього. Модель розсунула ноги, а руки задерла вгору, взявшись за волосся. Дівчина спокусливо вигнулася і закрила очі від задоволення, сидячи на шезлонгу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"З цим блискучим маленьким бікіні інструктора з аеробіки", - написала красуня.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Я збираюся зібрати всі твої фотографії", " не ображай їх!", "Ти така красива і приголомшлива"," звучить здорово"," найгарячіша дівчина в світі"," Копаю цей настрій"," чудова міс","хто-небудь для мене".
Повідомлялося, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) пограла принадами в розпусному боді.
На недавніх фото модель приміряла боді з мереживом персикового кольору. Красуня приспустила бретельки, ледь не засвітивши соковиті розміри.
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